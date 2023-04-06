(Безносова) Анастасия Семенова
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Безносов Федосiй Осипов
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Безносов Федосiй Осипов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Безносов Федосiй Осипов
Смерть
Неизвестно