(Безносова) Анастасия Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Безносова) Анастасия Семенова

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Место рождения

Сайгатка, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

1797 г.р.
1801 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Сайгатка, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1797

Сын: Безносов Наум Федосiев

Отец ребёнка: Безносов Федосiй Осипов

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Сын: Безносов Iуда Федосiев

Отец ребёнка: Безносов Федосiй Осипов

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Безносов Федосiй Осипов

Смерть
Неизвестно
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