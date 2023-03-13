Мирскова Федосья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирскова Федосья Иванова

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Место рождения

Саратовскаго наместничества Кузнецкой округи

Дата рождения

1770

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратовскаго наместничества Кузнецкой округи
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Мирсковъ Федоръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирсковъ Федоръ

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