Мирскова Федосья Иванова
Место рожденияСаратовскаго наместничества Кузнецкой округи
Дата рождения1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Саратовскаго наместничества Кузнецкой округи
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Мирсковъ Федоръ
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мирсковъ Федоръ