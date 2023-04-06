Романов Алексей Романович
Место рождения
Дата рождения10.02.1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1901 ст.
Отец: Роман Афанасьев
Мать: Анна Яковлева
Бракосочетание
02.07.1923
Жена: Воинова Анисия Ивановна
Бобровка, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.02.1929
Сын: Романов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Воинова Анисия Ивановна
Зарегистрировано в Бобровском с/с
Смерть
Неизвестно