Романов Алексей Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Алексей Романович

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Место рождения

Мерлужки, Козинская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

10.02.1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1901 ст.

Отец: Роман Афанасьев

Мать: Анна Яковлева

Мерлужки, Козинская волость, Ржевский уезд
Бракосочетание
02.07.1923

Жена: Воинова Анисия Ивановна

Бобровка, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.02.1929

Сын: Романов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Воинова Анисия Ивановна

Мерлужки, Козинская волость, Ржевский уезд
Зарегистрировано в Бобровском с/с
Смерть
Неизвестно
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