Горшенина Устинья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Горшенин Дмитрий Никифорович
Отец ребёнка: Горшенин (дворовый) Никифор Петрович
Рождение ребёнка
20.04.1870
Дочь: Мерзлякова Мария Горшенина
Отец ребёнка: Горшенин (дворовый) Никифор Петрович
Смерть
Неизвестно