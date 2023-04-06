Стерхов Иван Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтерхов Иван Антонов

Стерхов Иван Антонов

avatar

Место рождения

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стерхов Антон

Мать: скрыто настройками приватности

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Стерхов Акиндик Иванов

Мать ребёнка: Параскева Дмитрiева

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Стерхов Филипп Иванов

Мать ребёнка: Параскева Дмитрiева

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Стерхов Константин Иванов

Мать ребёнка: Параскева Дмитрiева

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Параскева Дмитрiева

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Сын: Стерхов Георгiй Иванов

Мать ребёнка: Параскева Дмитрiева

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.11.1841

Дочь: Варвара Иванова

Мать ребёнка: Параскева Дмитрiева

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксенiя Иванова

Мать ребёнка: Параскева Дмитрiева

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close