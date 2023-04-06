Стерхов Иван Антонов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стерхов Антон
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Параскева Дмитрiева
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Параскева Дмитрiева
Рождение ребёнка
1830
Сын: Стерхов Константин Иванов
Мать ребёнка: Параскева Дмитрiева
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Параскева Дмитрiева
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Параскева Дмитрiева
Рождение ребёнка
28.11.1841
Дочь: Варвара Иванова
Мать ребёнка: Параскева Дмитрiева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксенiя Иванова
Мать ребёнка: Параскева Дмитрiева
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно