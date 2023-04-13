Литвиненко Наталья Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвиненко Наталья Елисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Шевердина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Литвиненко Василий

Рождение ребёнка
1869

Сын: Литвиненко Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Литвиненко Василий

Рождение ребёнка
1872

Сын: Литвиненко Роман Васильевич

Отец ребёнка: Литвиненко Василий

Рождение ребёнка
1876

Сын: Литвиненко Спиридон Васильевич

Отец ребёнка: Литвиненко Василий

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Филатова Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Литвиненко Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвиненко Василий

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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