Литвиненко Наталья Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Шевердина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Литвиненко Василий
Рождение ребёнка
1869
Сын: Литвиненко Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Литвиненко Василий
Рождение ребёнка
1872
Сын: Литвиненко Роман Васильевич
Отец ребёнка: Литвиненко Василий
Рождение ребёнка
1876
Сын: Литвиненко Спиридон Васильевич
Отец ребёнка: Литвиненко Василий
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Филатова Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Литвиненко Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Литвиненко Василий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно