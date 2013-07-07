Мунтян Игорь Леонидович 20.02.1979 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мунтян Игорь Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1979

Дата смерти

07.07.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1979

Отец: Мунтян Леонид Иванович

Мать: Самофалова Варвара Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селюх Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
11.12.2002

Дочь: Мунтян Алина Игоревна

Мать ребёнка: Селюх Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
21.05.2007

Сын: Мунтян Александр Игоревич

Мать ребёнка: Селюх Наталья Анатольевна

Рождение ребёнка
21.05.2007

Сын: Мунтян Александр Игоревич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
07.07.2013

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