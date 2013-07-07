Мунтян Игорь Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1979
Дата смерти07.07.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1979
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.2002
Дочь: Мунтян Алина Игоревна
Мать ребёнка: Селюх Наталья Анатольевна
Рождение ребёнка
21.05.2007
Сын: Мунтян Александр Игоревич
Мать ребёнка: Селюх Наталья Анатольевна
Рождение ребёнка
21.05.2007
Сын: Мунтян Александр Игоревич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
07.07.2013