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Сидоров Василий Иванович

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Сидоров Иван

Мать: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Сидоров Трофим Васильевич

Мать ребёнка: Сидорова Неонилла Леонтьевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Сидоров Леонтий Васильевич

Мать ребёнка: Сидорова Неонилла Леонтьевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Сидоров Александр Васильевич

Мать ребёнка: Сидорова Неонилла Леонтьевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Акилина Васильевна

Мать ребёнка: Сидорова Неонилла Леонтьевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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