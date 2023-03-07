Сидоров Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Сидоров Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
1810
Сын: Сидоров Трофим Васильевич
Мать ребёнка: Сидорова Неонилла Леонтьевна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Сидоров Леонтий Васильевич
Мать ребёнка: Сидорова Неонилла Леонтьевна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Сидоров Александр Васильевич
Мать ребёнка: Сидорова Неонилла Леонтьевна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Акилина Васильевна
Мать ребёнка: Сидорова Неонилла Леонтьевна
Смерть
Неизвестно