Baidak (Erg) Nina Vladimirovna
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1947
Дата смерти26.11.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1947
Отец: Erg Vladimir Petrovich
Мать: Эрг Елена Константиновна
Рождение ребёнка
01.01.1972
Дочь: Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Байдак Анатолий
Рождение ребёнка
01.01.1974
Сын: Байдак Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Байдак Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Байдак Анатолий
Смерть
26.11.1992