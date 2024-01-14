Baidak (Erg) Nina Vladimirovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Baidak (Erg) Nina Vladimirovna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1947

Дата смерти

26.11.1992

Пол

Женский

Добавил:

YS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1947

Отец: Erg Vladimir Petrovich

Мать: Эрг Елена Константиновна

Рождение ребёнка
01.01.1972

Дочь: Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Байдак Анатолий

Рождение ребёнка
01.01.1974

Сын: Байдак Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Байдак Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байдак Анатолий

Смерть
26.11.1992
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