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Абрамов Роман Сергеевич
Абрамов Роман Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.08.2014
Пол
Мужской
Отец
Абрамов Сергей
1989 г.р.
Мать
Абрамова (Деревягина) Татьяна Геннадьевна
1993 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.2014
Отец:
Абрамов Сергей
Мать:
Абрамова Татьяна Геннадьевна
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