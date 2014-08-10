Абрамов Роман Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Роман Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.2014

Отец: Абрамов Сергей

Мать: Абрамова Татьяна Геннадьевна

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