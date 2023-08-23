Клименко (Бирюкова) Зинаида Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бирюков Егор Иванович
Рождение ребёнка
1949
Сын: Клименко Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Клименко Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клименко Александр Иванович
Отец ребёнка: Клименко Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно