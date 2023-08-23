Клименко (Бирюкова) Зинаида Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименко (Бирюкова) Зинаида Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бирюков Егор Иванович

Мать: Бирюкова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Клименко Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Клименко Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клименко Александр Иванович

Отец ребёнка: Клименко Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клименко Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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