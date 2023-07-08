Козлов (Гомозов) Иван Мартинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1818
Мать ребёнка: Гомозова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Гомозова Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Гомозова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Гомозова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Гомозова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: Гомозова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около ?.04.1835
Мать ребёнка: Гомозова Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Бирюкова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гомозова Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно