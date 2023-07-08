Козлов (Гомозов) Иван Мартинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов (Гомозов) Иван Мартинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Гомозов Яков Иванович

Мать ребёнка: Гомозова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Гомозова Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Гомозова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Гомозова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Гомозова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Гомозов Архип Иванович

Мать ребёнка: Гомозова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Около ?.04.1835

Сын: Гомозов Мартин Иванович

Мать ребёнка: Гомозова Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Бирюкова Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гомозова Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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