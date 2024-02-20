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Криворучко Мефодий Павлович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Криворучко Павел Григорьевич

Мать: Криворучко Фотиния Онуфриевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождение ребёнка
1891

Сын: Криворучко Никита Мефодиевич

Мать ребёнка: Криворучко Христина Павловна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1897

Сын: Криворучко Федор Мефодиевич

Мать ребёнка: Криворучко Христина Павловна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1899

Сын: Криворучко Петр Мефодиевич

Мать ребёнка: Криворучко Христина Павловна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
25.01.1907

Жена: Удод Мокрина Ивановна / Климентьевна /

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового м/к 1907г. ГАЗО,Ф - Р5593-3-778
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Криворучко Христина Павловна

Смерть
Неизвестно
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