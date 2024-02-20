Криворучко Мефодий Павлович
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождение ребёнка
1891
Сын: Криворучко Никита Мефодиевич
Мать ребёнка: Криворучко Христина Павловна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1897
Сын: Криворучко Федор Мефодиевич
Мать ребёнка: Криворучко Христина Павловна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1899
Сын: Криворучко Петр Мефодиевич
Мать ребёнка: Криворучко Христина Павловна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
25.01.1907
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд с.Вербовое
Рождественская церковь с.Вербового м/к 1907г. ГАЗО,Ф - Р5593-3-778
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно