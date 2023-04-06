Мельников Варсанофiй Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Варсанофiй Матвеев

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Место рождения

Сюрсин, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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1848 г.р.
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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Мельников Матвей

Мать: ?

Сюрсин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1845

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капитолина Евдокимова

Сюрсин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1845

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капитолина Евдокимова

Рождение ребёнка
1848

Сын: Мельников Филипп Варсанофiев

Мать ребёнка: Капитолина Евдокимова

Сюрсин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1849

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капитолина Евдокимова

Рождение ребёнка
1850

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капитолина Евдокимова

Рождение ребёнка
1851

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капитолина Евдокимова

Рождение ребёнка
10.05.1853

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капитолина Евдокимова

Рождение ребёнка
?.08.1854

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капитолина Евдокимова

Сюрсин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1855

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капитолина Евдокимова

Рождение ребёнка
13.09.1857

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капитолина Евдокимова

Сюрсин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1859

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Капитолина Евдокимова

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Афимья Варсанофiева

Мать ребёнка: Капитолина Евдокимова

Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник Воткинского завода
Смерть
Неизвестно
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