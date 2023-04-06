Мельников Варсанофiй Матвеев
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Мельников Матвей
Мать: ?
Рождение ребёнка
1845
Рождение ребёнка
1845
Рождение ребёнка
1848
Сын: Мельников Филипп Варсанофiев
Мать ребёнка: Капитолина Евдокимова
Рождение ребёнка
1849
Рождение ребёнка
1850
Рождение ребёнка
1851
Рождение ребёнка
10.05.1853
Рождение ребёнка
?.08.1854
Рождение ребёнка
07.11.1855
Рождение ребёнка
13.09.1857
Рождение ребёнка
10.10.1859
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Афимья Варсанофiева
Мать ребёнка: Капитолина Евдокимова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник Воткинского завода
Смерть
Неизвестно