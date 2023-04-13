(Чуракова) Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно