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Богомолов Савва Иссаев

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Место рождения

село Лазовски Ефремовский уезд Тульская губерния

Дата рождения

1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

село Лазовски Ефремовский уезд Тульская губерния
Бракосочетание
22.01.1895 ст.

Жена: Иванова Ксения Савельевна (Саввиновна)

село Кочетовкая слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1901 ст.

Дочь: Богомолова Анисия Саввинова

Мать ребёнка: Иванова Ксения Савельевна (Саввиновна)

деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
23.08.1904 ст.

Дочь: Богомолова Наталья Саввинова

Мать ребёнка: Иванова Ксения Савельевна (Саввиновна)

деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Ксения Савельевна (Саввиновна)

Смерть
Неизвестно
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