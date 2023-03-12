Богомолов Савва Иссаев
Место рождениясело Лазовски Ефремовский уезд Тульская губерния
Дата рождения1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1873 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
село Лазовски Ефремовский уезд Тульская губерния
Бракосочетание
22.01.1895 ст.
село Кочетовкая слобода Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1901 ст.
Дочь: Богомолова Анисия Саввинова
Мать ребёнка: Иванова Ксения Савельевна (Саввиновна)
деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
23.08.1904 ст.
Дочь: Богомолова Наталья Саввинова
Мать ребёнка: Иванова Ксения Савельевна (Саввиновна)
деревня Гребнево Козловский уезд Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно