Смирнова Елизавета Давидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Елизавета Давидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Сластенова Мелания Яковлевна

Отец ребёнка: Смирнов Яков Павлович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Смирнов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Смирнов Яков Павлович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Смирнов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Смирнов Яков Павлович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Смирнов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Смирнов Яков Павлович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Смирнов Константин Яковлевич

Отец ребёнка: Смирнов Яков Павлович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Смирнов Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Смирнов Яков Павлович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Смирнов Яков Павлович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Смирнов Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Смирнов Яков Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Яков Павлович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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