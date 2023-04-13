Смирнова Елизавета Давидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Сластенова Мелания Яковлевна
Отец ребёнка: Смирнов Яков Павлович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Смирнов Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Смирнов Яков Павлович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Смирнов Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Смирнов Яков Павлович
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Смирнов Яков Павлович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Смирнов Константин Яковлевич
Отец ребёнка: Смирнов Яков Павлович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Смирнов Яков Павлович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Смирнов Яков Павлович
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Смирнов Яков Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно