Голубь (Пругло) Параскева Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубь (Пругло) Параскева Григорьевна

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое

Дата рождения

21.10.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

1840 г.р.

Муж

1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
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Рождение
21.10.1888

Отец: Пругло Григорий Григорьевич

Мать: Пругло Марина Назаровна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд, Мало-Токмаковская волость ,с.Вербовое
Бракосочетание
18.01.1912

Муж: Голубь Петр Арефьевич

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Смерть
Неизвестно
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