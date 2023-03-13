Урмаева Марфа Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урмаева Марфа Александрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Урмаевъ Афонасий

Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Ишмаева Федора Афонасьева

Отец ребёнка: Урмаевъ Афонасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Урмаевъ Афонасий

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