Урмаева Марфа Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Урмаевъ Афонасий
Гурьевка, Курмыжскаго уезда
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Ишмаева Федора Афонасьева
Отец ребёнка: Урмаевъ Афонасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Урмаевъ Афонасий