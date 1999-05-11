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Атаманицын Николай Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1940

Дата смерти

11.05.1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

1925 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940

Отец: Стриковский Яков

Мать: Дорофеева (Атаманицына) Анна Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Атаманицына Валентина Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Атаманицына Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
10.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Атаманицына Валентина Михайловна

Смерть
11.05.1999
Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область

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