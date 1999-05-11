Атаманицын Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1940
Дата смерти11.05.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1940
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Атаманицына Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
10.03.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Атаманицына Валентина Михайловна
Смерть
11.05.1999