Татьяна Дементьева
Место рождения
Дата рождения1752
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Авдотья Харламова
Отец ребёнка: Харламъ Васильевъ
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Матрена Харламова
Отец ребёнка: Харламъ Васильевъ
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Пелагея Харламова
Отец ребёнка: Харламъ Васильевъ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Харламъ Васильевъ
Рождение ребёнка
1782
Сын: Василий Харламовъ
Отец ребёнка: Харламъ Васильевъ
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Симанова Агрофена Харламова
Отец ребёнка: Харламъ Васильевъ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Анисья Харламова
Отец ребёнка: Харламъ Васильевъ
Рождение ребёнка
1790
Сын: Кузьма Харламовъ
Отец ребёнка: Харламъ Васильевъ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Данила Харламова
Отец ребёнка: Харламъ Васильевъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харламъ Васильевъ