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Татьяна Дементьева

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Авдотья Харламова

Отец ребёнка: Харламъ Васильевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Матрена Харламова

Отец ребёнка: Харламъ Васильевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Пелагея Харламова

Отец ребёнка: Харламъ Васильевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Харламъ Васильевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Василий Харламовъ

Отец ребёнка: Харламъ Васильевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Симанова Агрофена Харламова

Отец ребёнка: Харламъ Васильевъ

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Анисья Харламова

Отец ребёнка: Харламъ Васильевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Сын: Кузьма Харламовъ

Отец ребёнка: Харламъ Васильевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Данила Харламова

Отец ребёнка: Харламъ Васильевъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харламъ Васильевъ

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