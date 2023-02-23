Леванов Никифор Иванович
Место рожденияДеревня Александровка , Ульяновская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Александровка , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Леванова Евдокия Андреевна
Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.02.1880
Дочь: Агафья Никифоровна
Мать ребёнка: Леванова Евдокия Андреевна
Деревня Александровка , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно