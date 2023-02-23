Леванов Никифор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеванов Никифор Иванович

Леванов Никифор Иванович

avatar

Место рождения

Деревня Александровка , Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Александровка , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Леванов Иван Никифорович

Мать ребёнка: Леванова Евдокия Андреевна

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.02.1880

Дочь: Агафья Никифоровна

Мать ребёнка: Леванова Евдокия Андреевна

Деревня Александровка , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close