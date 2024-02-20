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(Ивченко) Анна Давидовна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

27.01.1917

Дата смерти

28.11.1917

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1917

Отец: Ивченко Давид Гаврилович

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
28.11.1917
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-золотуха
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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