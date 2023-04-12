(Семина) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Семина) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1997

Пол

Женский

Отец

1967 г.р.

Мать

1971 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1997

Отец: Семин Сергей

Мать: Семина Аделина

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