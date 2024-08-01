Смольников Георгий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смольникова Зоя Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смольникова Галина Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смольников Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смольников Лев Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно