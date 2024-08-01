Смольников Георгий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смольников Георгий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

KB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смольников Алексей Неизвестно

Мать: Смольникова (Ковалева) Надежда Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смольникова Зоя Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смольникова Галина Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смольников Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смольников Лев Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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