Меркулов Григорий Михайлович
Место рождения
Дата рождения16.11.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1893
Рождение ребёнка
17.10.1914
Дочь: Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Меркулова Феодосия Андреева
Бракосочетание
31.?.1914
Рождение ребёнка
04.06.1916
Сын: Меркулов Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Меркулова Феодосия Андреева
Рождение ребёнка
29.07.1917
Сын: Меркулов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Меркулова Феодосия Андреева
Смерть
Неизвестно