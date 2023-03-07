Меркулов Григорий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеркулов Григорий Михайлович

Меркулов Григорий Михайлович

avatar

Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

16.11.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1893

Отец: Меркулов Михаил Егорович

Мать: Меркулова Дарья Куприянова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.10.1914

Дочь: Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Меркулова Феодосия Андреева

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.?.1914

Жена: Меркулова Феодосия Андреева

Рождение ребёнка
04.06.1916

Сын: Меркулов Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Меркулова Феодосия Андреева

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.07.1917

Сын: Меркулов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Меркулова Феодосия Андреева

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close