Клавкина (Афонина) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клавкина (Афонина) Валентина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

?.02.2020

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Афонин Василий Егорович

Мать: Афонина Ольга

Рождение ребёнка
Около 1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
?.02.2020
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