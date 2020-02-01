Клавкина (Афонина) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смерти?.02.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Афонин Василий Егорович
Мать: Афонина Ольга
Рождение ребёнка
Около 1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
?.02.2020