Морушкина Феодосия / Федосья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морушкина Феодосия / Федосья Петровна

Место рождения

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

28.05.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1899 ст.

Отец: Морушкин Петр Максимович

Мать: Морушкина Марья Сергеевна

Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 29.05.1899 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянский сын Иоанн Сергеевич Яшин и крестьянская девица Екатери... Показать все
Восприемник
29.10.1911 ст.
Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Морушкина Марка Петровича
Восприемник
14.11.1914 ст.
Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Морушкина Александра Антоновича
Восприемник
16.03.1917 ст.
Смоленское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Морушкиной Лидии Петровны
Смерть
Неизвестно
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