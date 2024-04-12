Морушкина Феодосия / Федосья Петровна
Место рождения
Дата рождения28.05.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
28.05.1899 ст.
дата крещения - 29.05.1899 место рождения - село Смоленское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянский сын Иоанн Сергеевич Яшин и крестьянская девица Екатери... Показать все
Восприемник
29.10.1911 ст.
Восприемник у Морушкина Марка Петровича
Восприемник
14.11.1914 ст.
Восприемник у Морушкина Александра Антоновича
Восприемник
16.03.1917 ст.
Восприемник у Морушкиной Лидии Петровны
Смерть
Неизвестно