Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Кадуков ?
Кадуков ?
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1917
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Кадуков Парфен Стефанов
1880 г.р.
Мать
?
1881 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец:
Кадуков Парфен Стефанов
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия