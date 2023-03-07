Миногина (Мамыкина) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина (Мамыкина) Пелагея

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.09.1884

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1884

Отец: Мамыкинъ Иванъ

Мать: Мамыкина Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.05.1901

Муж: Миногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1902

Сын: Миногинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.08.1905

Сын: Миногинъ Александръ

Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1906

Сын: Миногинъ Петръ

Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.07.1909

Дочь: Миногина Анна

Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.05.1912

Сын: Миногинъ Константинъ

Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.08.1915

Сын: Миногинъ Александръ

Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.10.1918

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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