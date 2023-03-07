Миногина (Мамыкина) Пелагея
Место рождения
Дата рождения24.09.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1884
Отец: Мамыкинъ Иванъ
Мать: Мамыкина Наталья
Бракосочетание
21.05.1901
Муж: Миногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
20.11.1902
Сын: Миногинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
12.08.1905
Сын: Миногинъ Александръ
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
03.10.1906
Сын: Миногинъ Петръ
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
05.07.1909
Дочь: Миногина Анна
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
11.05.1912
Сын: Миногинъ Константинъ
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
07.08.1915
Сын: Миногинъ Александръ
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
23.10.1918
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ