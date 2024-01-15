Иванова (Старцева) Маргарита Серафимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Старцева) Маргарита Серафимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Старцев Серафим Гаврилович

Мать: Старцева Евгения Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Ольга Петровна

Отец ребёнка: Иванов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Иванов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Олег Петрович

Отец ребёнка: Иванов Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Петр

Смерть
Неизвестно
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