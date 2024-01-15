Иванова (Старцева) Маргарита Серафимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Ольга Петровна
Отец ребёнка: Иванов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иванов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Олег Петрович
Отец ребёнка: Иванов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Петр
Смерть
Неизвестно