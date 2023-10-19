Приклонская (Охотникова) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.11.1837
Дочь: Приклонская Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Приклонский Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
16.12.1845
Сын: Приклонский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Приклонский Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
24.04.1847
Дочь: Римская-Корсакова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Приклонский Николай Григорьевич