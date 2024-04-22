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Трубникова Кира Антоновна
Трубникова Кира Антоновна
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Древо
Место рождения
Благовещенск
, город Благовещенск, Амурская область
Дата рождения
12.03.1913
Пол
Женский
Отец
Трубников Антон Александрович
1988 г.р.
Мать
Трубникова (Саванова) Ольга Александровна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1913
Отец:
Трубников Антон Александрович
Мать:
Трубникова Ольга Александровна
Благовещенск
, город Благовещенск, Амурская область
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