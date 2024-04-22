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Трубникова Кира Антоновна

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Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

12.03.1913

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1913

Отец: Трубников Антон Александрович

Мать: Трубникова Ольга Александровна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
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