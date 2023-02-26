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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Агафия (Евдокия) Иродионова
Отец ребёнка: Иродион
д.Новые Галиски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1791
Сын: Игнатий Иродионов
Отец ребёнка: Иродион
д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1800
Сын: Ульян Иродионов
Отец ребёнка: Иродион
д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1804
Сын: Косьма Иродионов
Отец ребёнка: Иродион
д.Новые Галиски Поречского уезда Смоленской губ.