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Женский

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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Агафия (Евдокия) Иродионова

Отец ребёнка: Иродион

д.Новые Галиски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1791

Сын: Игнатий Иродионов

Отец ребёнка: Иродион

д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1800

Сын: Ульян Иродионов

Отец ребёнка: Иродион

д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1804

Сын: Косьма Иродионов

Отец ребёнка: Иродион

д.Новые Галиски Поречского уезда Смоленской губ.
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