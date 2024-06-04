Плохотников Мартын Мокеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1768
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1787
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: (Плохотникова) Прасковья Мартынова
Мать ребёнка: Плохотникова (Жеражанова) Евфросинья Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: (Плохотникова) Василиса Мартынова
Мать ребёнка: Плохотникова (Жеражанова) Евфросинья Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: (Плохотникова) Устинья Мартынова
Мать ребёнка: Плохотникова (Жеражанова) Евфросинья Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Плохотников Евдоким Мартынов
Мать ребёнка: Плохотникова (Жеражанова) Евфросинья Кузьмина
Смерть
1828