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Плохотников Мартын Мокеев

Место рождения

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Плохотников Мокей Мартьянов

Мать: Плохотникова Афимья Васильева

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плохотникова (Жеражанова) Евфросинья Кузьмина

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Плохотников Трофим (Иван) Мартынов

Мать ребёнка: Плохотникова (Жеражанова) Евфросинья Кузьмина

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: (Плохотникова) Прасковья Мартынова

Мать ребёнка: Плохотникова (Жеражанова) Евфросинья Кузьмина

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: (Плохотникова) Василиса Мартынова

Мать ребёнка: Плохотникова (Жеражанова) Евфросинья Кузьмина

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: (Плохотникова) Устинья Мартынова

Мать ребёнка: Плохотникова (Жеражанова) Евфросинья Кузьмина

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Плохотников Евдоким Мартынов

Мать ребёнка: Плохотникова (Жеражанова) Евфросинья Кузьмина

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Смерть
1828
Обуховка, Старооскольский, Белгородская область

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