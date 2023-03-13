Саловъ Данила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Саловъ Андрей
Мать: Салова Наталья Степанова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Саловъ Иванъ
Мать ребёнка: Салова Ненила Петрова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Сулимова Матрена
Мать ребёнка: Салова Ненила Петрова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Саловъ Андрей
Мать ребёнка: Салова Ненила Петрова
Рождение ребёнка
09.12.1787
Дочь: Салова Анна
Мать ребёнка: Салова Ненила Петрова
Рождение ребёнка
11.01.1789
Сын: Саловъ Иванъ
Мать ребёнка: Салова Ненила Петрова
Рождение ребёнка
16.01.1793
Сын: Саловъ Петръ
Мать ребёнка: Салова Ненила Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салова Ненила Петрова