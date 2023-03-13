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Саловъ Данила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Саловъ Андрей

Мать: Салова Наталья Степанова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Саловъ Иванъ

Мать ребёнка: Салова Ненила Петрова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Сулимова Матрена

Мать ребёнка: Салова Ненила Петрова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Саловъ Андрей

Мать ребёнка: Салова Ненила Петрова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.12.1787

Дочь: Салова Анна

Мать ребёнка: Салова Ненила Петрова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.01.1789

Сын: Саловъ Иванъ

Мать ребёнка: Салова Ненила Петрова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.01.1793

Сын: Саловъ Петръ

Мать ребёнка: Салова Ненила Петрова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салова Ненила Петрова

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