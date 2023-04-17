Васса Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Миронова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1789 г.р.

Мать

Около 1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Мирон Кононов

Мать: Акилина Семенова

Смерть
Неизвестно
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