Федотова (Янковская) Элеонора Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1990
Отец ребёнка: Федотов Юрий Петрович
Рождение ребёнка
04.04.1992
Дочь: Стебловская (Федотова) Кристина Юрьевна
Отец ребёнка: Федотов Юрий Петрович
Рождение ребёнка
19.11.1997
Дочь: Дуденко (Федотова) Анастасия Юрьевна
Отец ребёнка: Федотов Юрий Петрович