Федотова (Янковская) Элеонора Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Янковская) Элеонора Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1969

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1990

Сын: Федотов Андрей Юрьевич

Отец ребёнка: Федотов Юрий Петрович

Рождение ребёнка
04.04.1992

Дочь: Стебловская (Федотова) Кристина Юрьевна

Отец ребёнка: Федотов Юрий Петрович

Рождение ребёнка
19.11.1997

Дочь: Дуденко (Федотова) Анастасия Юрьевна

Отец ребёнка: Федотов Юрий Петрович

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