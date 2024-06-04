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Баскаков Епифан Герасимов

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1767

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: Баскаков Герасим Степанов

Мать: Баскакова Агафья Иванова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баскакова Василиса

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: (Баскакова) Марфа Епифанова

Мать ребёнка: Баскакова Василиса

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: (Баскакова) Агафья Епифанова

Мать ребёнка: Баскакова Василиса

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Баскаков Захар Епифанов

Мать ребёнка: Баскакова Василиса

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1820
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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