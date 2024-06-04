Баскаков Епифан Герасимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1767
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баскакова Василиса
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: (Баскакова) Марфа Епифанова
Мать ребёнка: Баскакова Василиса
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: (Баскакова) Агафья Епифанова
Мать ребёнка: Баскакова Василиса
Рождение ребёнка
Около 1815
Мать ребёнка: Баскакова Василиса
Смерть
1820