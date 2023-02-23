Валяева Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валяева Наталья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

23.12.1908

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1872

Сын: Валяев Сергей Петрович

Отец ребёнка: Валяев Петр Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1876

Сын: Валяев Трофим Петрович

Отец ребёнка: Валяев Петр Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1879

Дочь: Иванова Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Валяев Петр Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
28.07.1882

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Валяев Петр Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Дмитриева (садосова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Валяев Петр Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1887

Сын: Валяев Федор Петрович

Отец ребёнка: Валяев Петр Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1888

Сын: Валяев Яков Петрович

Отец ребёнка: Валяев Петр Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
25.05.1891

Сын: Валяев Иван Петрович

Отец ребёнка: Валяев Петр Петрович

Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валяев Петр Петрович

Смерть
23.12.1908
Куршавка, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
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