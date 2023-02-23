Валяева Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти23.12.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1872
Отец ребёнка: Валяев Петр Петрович
Рождение ребёнка
17.07.1876
Отец ребёнка: Валяев Петр Петрович
Рождение ребёнка
01.10.1879
Дочь: Иванова Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Валяев Петр Петрович
Рождение ребёнка
28.07.1882
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Валяев Петр Петрович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Дмитриева (садосова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Валяев Петр Петрович
Рождение ребёнка
01.02.1887
Отец ребёнка: Валяев Петр Петрович
Рождение ребёнка
21.10.1888
Сын: Валяев Яков Петрович
Отец ребёнка: Валяев Петр Петрович
Рождение ребёнка
25.05.1891
Сын: Валяев Иван Петрович
Отец ребёнка: Валяев Петр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валяев Петр Петрович
Смерть
23.12.1908