Волошина (Рыбалкина) Матрена Козьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волошина (Рыбалкина) Матрена Козьминична

Место рождения

пригородная слобода Новая Сотня г.Острогожска Воро

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1913

Муж: Волошин Феодор Иванов

Рождение ребёнка
06.02.1914

Сын: Волошин Алексей Федоров

Отец ребёнка: Волошин Феодор Иванов

Рождение ребёнка
25.04.1928

Дочь: (Волошинова) Клавдия

Отец ребёнка: Волошин Феодор Иванов

Смерть
Неизвестно

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