Волошина (Рыбалкина) Матрена Козьминична
Место рожденияпригородная слобода Новая Сотня г.Острогожска Воро
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1913
Рождение ребёнка
06.02.1914
Отец ребёнка: Волошин Феодор Иванов
Рождение ребёнка
25.04.1928
Дочь: (Волошинова) Клавдия
Отец ребёнка: Волошин Феодор Иванов
Смерть
Неизвестно