Васильева (Каллистратова) Татьяна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Каллистратова) Татьяна Филипповна

Место рождения

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
27.10.1899 ст.

Муж: Васильев Павел Иванович

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.06.1901

Сын: Васильев Иоанн Павлович

Отец ребёнка: Васильев Павел Иванович

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.07.1903 ст.

Сын: Васильев Владимир Павлович

Отец ребёнка: Васильев Павел Иванович

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.05.1905 ст.

Дочь: (Васильева) Мария Павловна

Отец ребёнка: Васильев Павел Иванович

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.12.1906 ст.

Сын: Васильев Иоанн Павлович

Отец ребёнка: Васильев Павел Иванович

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.01.1909 ст.

Сын: Васильев Василий Павлович

Отец ребёнка: Васильев Павел Иванович

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.01.1909 ст.

Сын: Васильев Фёдор Павлович

Отец ребёнка: Васильев Павел Иванович

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.12.1910 ст.

Сын: Васильев Стефан Павлович

Отец ребёнка: Васильев Павел Иванович

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.09.1912 ст.

Дочь: (Васильева) Таисия Павловна

Отец ребёнка: Васильев Павел Иванович

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.09.1914 ст.

Сын: Васильев Михаил Павлович

Отец ребёнка: Васильев Павел Иванович

Столбищи, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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