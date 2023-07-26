Васильева (Каллистратова) Татьяна Филипповна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1899 ст.
Рождение ребёнка
20.06.1901
Отец ребёнка: Васильев Павел Иванович
Рождение ребёнка
11.07.1903 ст.
Сын: Васильев Владимир Павлович
Отец ребёнка: Васильев Павел Иванович
Рождение ребёнка
02.05.1905 ст.
Дочь: (Васильева) Мария Павловна
Отец ребёнка: Васильев Павел Иванович
Рождение ребёнка
04.12.1906 ст.
Отец ребёнка: Васильев Павел Иванович
Рождение ребёнка
26.01.1909 ст.
Сын: Васильев Василий Павлович
Отец ребёнка: Васильев Павел Иванович
Рождение ребёнка
26.01.1909 ст.
Отец ребёнка: Васильев Павел Иванович
Рождение ребёнка
09.12.1910 ст.
Отец ребёнка: Васильев Павел Иванович
Рождение ребёнка
26.09.1912 ст.
Дочь: (Васильева) Таисия Павловна
Отец ребёнка: Васильев Павел Иванович
Рождение ребёнка
05.09.1914 ст.
Отец ребёнка: Васильев Павел Иванович
Смерть
Неизвестно