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(Чолпан) Евгения Николаевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

18.01.1883

Дата смерти

03.10.1884

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1883

Отец: Чолпан Николай Федорович

Мать: Чолпан Пелагея Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
03.10.1884
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-сухотка
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