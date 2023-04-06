Макаров Никита Юрьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Никита Юрьев

Макаров Никита Юрьев

avatar

Место рождения

Макарово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1694

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: Макаров Юрий

Мать: ?

Макарово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1727

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Арина Архипова

Макарово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1743

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Арина Архипова

Макарово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close