Макаров Никита Юрьев
Место рождения
Дата рождения1694
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: Макаров Юрий
Мать: ?
Рождение ребёнка
1727
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Арина Архипова
Рождение ребёнка
1743
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Арина Архипова
Смерть
Неизвестно