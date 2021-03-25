Лукошкина (Иорина) Евгения Андреевна
Место рожденияс. Чухур-Юрт, Азербайджан
Дата рождения24.05.1940
Дата смерти25.03.2021
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1940
Отец: Иорин Андрей Михайлович
Мать: Иорина Анна Ивановна
с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
28.06.1962
Сын: Лукошкин Андрей Федорович
Отец ребёнка: Лукошкин Федор Николаевич
г. Сумгаит, Азербайджан
Рождение ребёнка
23.05.1964
Сын: Лукошкин Виталий Федорович
Отец ребёнка: Лукошкин Федор Николаевич
г. Сумгаит, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.03.2021
Благодатное, Петровский, Ставропольский край