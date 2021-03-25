Лукошкина (Иорина) Евгения Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукошкина (Иорина) Евгения Андреевна

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Место рождения

с. Чухур-Юрт, Азербайджан

Дата рождения

24.05.1940

Дата смерти

25.03.2021

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1940

Отец: Иорин Андрей Михайлович

Мать: Иорина Анна Ивановна

с. Чухур-Юрт, Азербайджан
Рождение ребёнка
28.06.1962

Сын: Лукошкин Андрей Федорович

Отец ребёнка: Лукошкин Федор Николаевич

г. Сумгаит, Азербайджан
Рождение ребёнка
23.05.1964

Сын: Лукошкин Виталий Федорович

Отец ребёнка: Лукошкин Федор Николаевич

г. Сумгаит, Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукошкин Федор Николаевич

Смерть
25.03.2021
Благодатное, Петровский, Ставропольский край
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