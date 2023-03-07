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Гордеева Феодосия Андреева

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

02.06.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1883

Отец: Андреев Михаил Иванович

Мать: Феодосия Безрукова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
18.?.1899

Муж: Гордеев Александр Михайлович

Рождение ребёнка
08.12.1900

Сын: Гордеев Николай Александрович

Отец ребёнка: Гордеев Александр Михайлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1904

Дочь: Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Гордеев Александр Михайлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.02.1906

Дочь: Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Гордеев Александр Михайлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.10.1908

Сын: Гордеев Петр Александрович

Отец ребёнка: Гордеев Александр Михайлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.02.1911

Дочь: Агафья Александровна

Отец ребёнка: Гордеев Александр Михайлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1912

Сын: Гордеев Николай Александрович

Отец ребёнка: Гордеев Александр Михайлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.10.1914

Дочь: Пелагея Александровна

Отец ребёнка: Гордеев Александр Михайлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.03.1916

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Гордеев Александр Михайлович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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