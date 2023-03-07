Гордеева Феодосия Андреева
Место рождения
Дата рождения02.06.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1883
Отец: Андреев Михаил Иванович
Мать: Феодосия Безрукова
Бракосочетание
18.?.1899
Рождение ребёнка
08.12.1900
Сын: Гордеев Николай Александрович
Отец ребёнка: Гордеев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
10.01.1904
Дочь: Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Гордеев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
18.02.1906
Дочь: Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Гордеев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
02.10.1908
Сын: Гордеев Петр Александрович
Отец ребёнка: Гордеев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
04.02.1911
Дочь: Агафья Александровна
Отец ребёнка: Гордеев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
01.05.1912
Сын: Гордеев Николай Александрович
Отец ребёнка: Гордеев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
11.10.1914
Дочь: Пелагея Александровна
Отец ребёнка: Гордеев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
20.03.1916
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Гордеев Александр Михайлович
Смерть
Неизвестно