Прийменко Александр Артемьевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения31.08.1880
Дата смерти22.03.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
31.08.1880
Отец: Прийменко Артемий Васильевич
Мать: Агрипина Яковлевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.05.1913
Дочь: Елена Александровна
Мать ребёнка: Прийменко Соломония Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.01.1914
Сын: Прийменко Филипп Александрович
Мать ребёнка: Прийменко Соломония Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
14.10.1914
Дочь: Параскева Александровна
Мать ребёнка: Прийменко Соломония Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
22.03.1915
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Бракосочетание
До 1916
Жена: Прийменко 1-Й Брак
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука