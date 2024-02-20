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Прийменко Александр Артемьевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

31.08.1880

Дата смерти

22.03.1915

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1880

Отец: Прийменко Артемий Васильевич

Мать: Агрипина Яковлевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
?.05.1913

Дочь: Елена Александровна

Мать ребёнка: Прийменко Соломония Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
07.01.1914

Сын: Прийменко Филипп Александрович

Мать ребёнка: Прийменко Соломония Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
14.10.1914

Дочь: Параскева Александровна

Мать ребёнка: Прийменко Соломония Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
22.03.1915
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Бракосочетание
До 1916

Жена: Прийменко 1-Й Брак

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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