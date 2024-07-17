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Кокарев Григорий Николаевич

Место рождения

г. Чебоксары Чувашская АССР

Дата рождения

29.12.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1982

Отец: Кокарев Николай

Мать: Кокорева (Васильева) Зоя Григоьевна

Рождение ребёнка
24.04.2006

Сын: Кокарев Даниил Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.01.2009

Сын: Кокарев Никита Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.06.2014

Сын: Кокарев Артём Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

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