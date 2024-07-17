Кокарев Григорий Николаевич
Место рожденияг. Чебоксары Чувашская АССР
Дата рождения29.12.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1982
Рождение ребёнка
24.04.2006
Сын: Кокарев Даниил Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.01.2009
Сын: Кокарев Никита Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.06.2014
Сын: Кокарев Артём Григорьевич
Мать ребёнка: не указана