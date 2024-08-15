Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710 ст.

Дата смерти

1776 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1698 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Иванович

Рождение ребёнка
1740 ст.

Сын: Мирон Иванович

Отец ребёнка: Иван Иванович

Смерть
1776 ст.
Машкинское Подгорье, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область

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