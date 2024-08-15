Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710 ст.
Дата смерти1776 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Иванович
Рождение ребёнка
1740 ст.
Сын: Мирон Иванович
Отец ребёнка: Иван Иванович
Смерть
1776 ст.
Машкинское Подгорье, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область