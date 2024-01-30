Ларионова Татьяна Козьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
После 1850
Дочь: Ларионова Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Ларионов Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Ларионов Абрам Тимофеевич
Отец ребёнка: Ларионов Тимофей Васильевич
Тула
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Ларионов Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Ульяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Ларионов Тимофей Васильевич
Смерть
Неизвестно