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Ларионова Татьяна Козьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1850

Дочь: Ларионова Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Ларионов Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Ларионов Абрам Тимофеевич

Отец ребёнка: Ларионов Тимофей Васильевич

Тула
Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Ларионов Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Ульяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Ларионов Тимофей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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